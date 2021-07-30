Плавание на Олимпиаде: расписание и результаты финалов 30 июля с участием Рылова и Чикуновой

Медальные заплывы на Олимпийских играх-2020 в Токио: расписание и результаты россиян в пятницу.

30 июля на Олимпиаде определяются обладатели четырех комплектов наград в плавании. В двух финалах стартуют россияне.

Евгения Чикунова стартует на 200-метровке брассом.

Евгений Рылов претендует на медаль на 200-метровке на спике. Рылов взял золото Токио на дистанции вдвое короче, опередив в том числе своего соотечественника Климента Колесникова.

Олимпийские игры-2020. Токио. Плавание 30 июля

Финалы

04.40. Женщины. 200 м, брасс

Наши: Евгения Чикунова.

04.50. Мужчины. 200 м, спина

Наши: Евгений Рылов.

05.00. Женщины. 100 м, вольный стиль

05.15. Мужчины. 200 м, комплекс

Смотреть прямые трансляции финалов и других заплывов в турнире пловцов на Олимпиаде в пятницу, 30 июля, можно на Матч ТВ (и сайте компании).

Все события седьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.