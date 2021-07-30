Плавание на Олимпиаде: расписание и результаты финалов 30 июля с участием Рылова и Чикуновой
30 июля на Олимпиаде определяются обладатели четырех комплектов наград в плавании. В двух финалах стартуют россияне.
Евгения Чикунова стартует на 200-метровке брассом.
Евгений Рылов претендует на медаль на 200-метровке на спике. Рылов взял золото Токио на дистанции вдвое короче, опередив в том числе своего соотечественника Климента Колесникова.
Олимпийские игры-2020. Токио. Плавание 30 июля
Финалы
04.40. Женщины. 200 м, брасс
Наши: Евгения Чикунова.
04.50. Мужчины. 200 м, спина
Наши: Евгений Рылов.
05.00. Женщины. 100 м, вольный стиль
05.15. Мужчины. 200 м, комплекс
Смотреть прямые трансляции финалов и других заплывов в турнире пловцов на Олимпиаде в пятницу, 30 июля, можно на Матч ТВ (и сайте компании).
Все события седьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.
38336 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю