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Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с изображением кота

11:12
Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с изображением кота. Фото AFP Евгений Рылов. Фото AFP
Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с изображением кота. Фото AFP
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Российскому пловцу Евгению Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с мордочкой кота.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали,"извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады", — пошутил Рылов.

24-летний Рылов победил на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м на спине.

Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с изображением кота. Фото AFP
Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с изображением кота. Фото AFP

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Виктория Кравченко все материалы автора

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