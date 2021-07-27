Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с изображением кота
11:12
Российскому пловцу Евгению Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с мордочкой кота.
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали,"извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады", — пошутил Рылов.
24-летний Рылов победил на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м на спине.
Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с изображением кота. Фото AFP
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