Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с изображением кота

Российскому пловцу Евгению Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с мордочкой кота.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали,"извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады", — пошутил Рылов.

24-летний Рылов победил на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м на спине.