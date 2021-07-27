Комментатор Дмитрий Губерниев очень рад победе Евгения Рылова в финальном заплыве на 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. Вторым на этой дистанции стал другой представитель России — Климент Колесников.

«Солнцем полна голова! Мои короли! Впервые в истории советского и российского спорта! Мы взяли олимпийские 100 метров на спине! Рылов и Колесников — спасибо! Это первая победа за 25 лет! И мы отняли золото у американцев, они 25 лет не проигрывали! Россия! Вперед! Рылов, Колесников, спасибо, родные! Наши золото и серебро! Я требую продолжения банкета!» — написал Губерниев в Instagram.

Рылов — первый олимпийский чемпион из России в плавании с 1996 года.