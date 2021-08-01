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Рылов опубликовал пост после 4-го места сборной России в эстафете на Олимпиаде

08:15
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Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов в своем Instagram написал пост после 4-го места Олимпиады-2020 в комбинированной эстафете 4х100 м.

«Это была хорошая гонка! Парни, спасибо! Я рад быть частью команды. Не получилось проплыть так хорошо, как я хотел, но я старался. Спасибо большое всем за поддержку, это важно. Впереди ещё много всего интересного!» — написал Рылов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Evgeny Rylov (@evgesh.rylov2396)

Российские пловцы в составе Рылова, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Климента Колесникова показали результат 3.29,22 и уступили итальянцам в борьбе за бронзу 0,05.

Золото с мировым рекордом завоевали Райан Мерфи, Майкл Эндрю, Кэлеб Дрессел, Зак Эппл из США (3.26,78).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSBBPfhosik/

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