Рылов опубликовал пост после 4-го места сборной России в эстафете на Олимпиаде

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов в своем Instagram написал пост после 4-го места Олимпиады-2020 в комбинированной эстафете 4х100 м.

«Это была хорошая гонка! Парни, спасибо! Я рад быть частью команды. Не получилось проплыть так хорошо, как я хотел, но я старался. Спасибо большое всем за поддержку, это важно. Впереди ещё много всего интересного!» — написал Рылов.

Российские пловцы в составе Рылова, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Климента Колесникова показали результат 3.29,22 и уступили итальянцам в борьбе за бронзу 0,05.

Золото с мировым рекордом завоевали Райан Мерфи, Майкл Эндрю, Кэлеб Дрессел, Зак Эппл из США (3.26,78).