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Коротышкин: «Неудачи российских пловцов на Олимпиаде — следствие провальной системы отбора»

08:07
Евгений Коротышкин. Фото Никита Успенский, -
Евгений Коротышкин. Фото Никита Успенский, -

Олимпийский призер, чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин высказал мнение, что неудачные результаты российских пловцов на Олимпийских играх в Токио являются следствием провальной системы отбора в национальную команду.

«Это системная ошибка, — цитирует ТАСС Коротышкина. — Отбор нужно делать либо за год, либо за месяц. Так как в нашей стране очень высокая конкуренция, отбираться за год, как это делает Венгрия или Швеция, нам нельзя — слишком много за год может подрасти спортсменов на топовый уровень».

«Оптимально для наших спортсменов отбор делать за месяц, и далее выступать на двух-трех коммерческих стартах или открытых чемпионатах разных стран. После отбора уходить в работу — это провал», — добавил он.

Отбор в олимпийскую команду Всероссийская федерация плавания провела в апреле на чемпионате страны.

«Германия, кстати, как и мы, делает отбор за три месяца, и так же сливает все на основных соревнованиях», — заметил Коротышкин.

Напомним, российские пловцы пока выступили только в одном из восьми финальных заплывов на Играх в Токио. В мужской эстафете 4х100 метров команда заняла седьмое место, хотя причислялась к претендентам на медали.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11984481

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