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Кирпичникова прошла в финал Олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем

15:28
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Россиянка Анастасия Кирпичникова смогла пройти в финал Олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Она показала результат — 15.50,22 и попала в восьмерку лучших спортсменов, которые выступят в финале.

Финал состоится 28 июля.

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