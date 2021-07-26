Кирпичникова прошла в финал Олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем
15:28
Россиянка Анастасия Кирпичникова смогла пройти в финал Олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Она показала результат — 15.50,22 и попала в восьмерку лучших спортсменов, которые выступят в финале.
Финал состоится 28 июля.
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