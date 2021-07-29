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Чупков после 4-го места на Олимпиаде планирует радоваться жизни

05:40
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Российский пловец Антон Чупков после завоевания четвертого места в финальном заплыве Олимпиады-2020 на 200 метров брассом признался, что в его планах — радоваться жизни.

«Следующая цель — радоваться жизни. Уже, наверное, без плавания. Думаю, это один из моих последних стартов на профессиональном уровне. Хочу начать развиваться дальше, а не жить постоянно на сборах. Столько лет я живу вне дома. Понимаю, что это работа спортсмена. Но хочу переключиться и пожить немного по-другому.

Проиграл совсем чуть-чуть, но это спорт. И поражения должны случаться. Я отдался на 100 процентов и понял: к чему был готов, то я сейчас и сделал. Выдал свой максимум. Ни больше ни меньше. Сложно сказать, что не так. Работу сделал большую. Возможно, не справился с эмоциями, волнением. По дистанции шел неплохо и показал один из лучших для себя результатов. Но этого не хватило", — приводит пресс-служба ОКР слова Чупкова.

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Евгений Козинов все материалы автора

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