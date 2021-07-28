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«Ведьмак» поздравил Бацарашкину с золотой медалью Олимпийских игр

11:09
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Официальный Twitter-аккаунт популярной компьютерной игры «Ведьмак» поздравил россиянку Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде.

«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем!», — говорится в сообщении.

На соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Бацарашкина выступала с медальоном из игры «Ведьмак».

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Иван Шитик все материалы автора

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