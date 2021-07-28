«Ведьмак» поздравил Бацарашкину с золотой медалью Олимпийских игр
11:09
Официальный Twitter-аккаунт популярной компьютерной игры «Ведьмак» поздравил россиянку Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде.
«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем!», — говорится в сообщении.
На соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Бацарашкина выступала с медальоном из игры «Ведьмак».
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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