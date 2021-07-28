«Ведьмак» поздравил Бацарашкину с золотой медалью Олимпийских игр

Официальный Twitter-аккаунт популярной компьютерной игры «Ведьмак» поздравил россиянку Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде.

«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем!», — говорится в сообщении.

Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations ?



We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!



Read more about @Super_Vitalina success: https://t.co/irYgAgpEG0 pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0 — The Witcher (@witchergame) July 27, 2021

На соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Бацарашкина выступала с медальоном из игры «Ведьмак».