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Алипов стал 14-м в первый день квалификации в трапе на Олимпиаде

09:58
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Олимпийский чемпион 2004 года российский стрелок Алексей Алипов стал 14-м в первый день квалификации олимпийских соревнований в трапе.

Алипов набрал 73 балла. Лучшим стал Абдулрахман Аль-Файхан из Кувейта (74).

Вторая сессия квалификации и финал в трапе пройдут в четверг.

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Иван Шитик все материалы автора

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