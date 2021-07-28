Алипов стал 14-м в первый день квалификации в трапе на Олимпиаде

Олимпийский чемпион 2004 года российский стрелок Алексей Алипов стал 14-м в первый день квалификации олимпийских соревнований в трапе.

Алипов набрал 73 балла. Лучшим стал Абдулрахман Аль-Файхан из Кувейта (74).

Вторая сессия квалификации и финал в трапе пройдут в четверг.