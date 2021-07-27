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Стрелок Каменский заявил, что россиянам не хватило везения для выхода в финал в миксте

11:54
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Стрелок Сергей Каменский рассказал, чего не хватило россиянам в финале в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

Сегодня, 27 июля, Каменский и Юлия Каримова выиграли бронзовые медали в соревнованиях по стрельбе среди смешанных команд.

«Чуть-чуть везения, на самом деле. Результаты очень плотные, разница была меньше одного балла. Поэтому — случай, он же не позволил мне выйти в финал в личных соревнованиях. Это случается довольно часто, тут гарантировать что-то невозможно, слишком уж точная у нас стрельба и слишком маленькие отрывы», — цитирует Каменского ТАСС.

Российские стрелки выиграли уже четвертую медаль на Олимпиаде. Ранее Виталина Бацарашкина завоевала золото в пистолете и вместе с Артемом Черноусовым взяла серебро в пистолетном миксте, а Анастасия Галашина завоевала серебро в винтовке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11994495

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Виктория Кравченко все материалы автора

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