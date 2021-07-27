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Каменский и Каримова поделились эмоциями от завоевания олимпийской медали

12:38
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Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова поделились эмоциями от завоевания бронзовой медали Олимпиады в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

«Эмоции замечательные, просто фантастические. Рад, что наша победа над корейцами выглядела легкой, но это было далеко не так. Еще в квалификации непросто пришлось», — цитирует Каменского Telegram-канал ОКР.

«Незабываемо! Эти эмоции запомню на всю жизнь», — добавила Каримова.

Российские стрелки выиграли уже четвертую медаль на Олимпиаде.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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