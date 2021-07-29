Стрелок Галашина прокомментировала возросшее внимание после Олимпиады
Российский стрелок Анастасия Галашина рассказала «СЭ», как относится к возросшему вниманию людей и журналистов после Олимпиады в Токио.
— Вот ты на родине, в России и тебя встречают журналисты. От этого всего голова не кружится?
— Да нет. Я в принципе спокойно к этому отношусь, звездной болезни у меня не будет.
— А ты вообще ожидала, что будет куча журналистов?
— Нет, я не думала, что настолько много людей будет. Я в приятном шоке
— Какие впечатления от Токио. Говорил с Артемом, он сказал, что Японию и не видел.
— Да, я тоже не увидела, мы были в одних условиях. Только олимпийская деревня и спортивный объект. Видели только Токио из окон автобуса по определенному маршруту. Но классный город, хочется туда вернуться.
24-летняя Галашина выиграла в Токио серебро в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Золото завоевала россиянка Виталина Бацарашкина.
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