Россиянка Бацарашкина с третьего места вышла в финал Олимпиады по стрельбе из пистолета с 25 метров
05:56
Российская спортсменка Виталина Бацарашкина квалифицировалась в финал олимпийского турнира по стрельбе из пистолета с 25 метров.
24-летняя спортсменка заняла третье место в квалификации. Другая россиянка, Маргарита Черноусова заняла 19-е место и не смога пробиться в финал.
Финал турнира пройдет сегодня, 30 июля, и начнется в 08.00 мск.
Бацарашкина на Олимпиаде-2020 завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета на 10 м, а также серебряную медаль в этой же дисциплине в смешанных парах.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Пневматический пистолет, 25 м
Квалификация
1. Антоанетта Костадинова (Болгария) — 590
2. Сяо Цзяжуисюань (Китай) — 587
3. Виталина Бацарашкина (Россия) — 586
19. Маргарита Черноусова (Россия) — 580
39512 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
Великий Рылов тянет на своей спине все российское плавание. Евгений теперь — двукратный олимпийский чемпион
11
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю