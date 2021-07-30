Россиянка Бацарашкина с третьего места вышла в финал Олимпиады по стрельбе из пистолета с 25 метров

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина квалифицировалась в финал олимпийского турнира по стрельбе из пистолета с 25 метров.

24-летняя спортсменка заняла третье место в квалификации. Другая россиянка, Маргарита Черноусова заняла 19-е место и не смога пробиться в финал.

Финал турнира пройдет сегодня, 30 июля, и начнется в 08.00 мск.

Бацарашкина на Олимпиаде-2020 завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета на 10 м, а также серебряную медаль в этой же дисциплине в смешанных парах.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Пневматический пистолет, 25 м

Квалификация

1. Антоанетта Костадинова (Болгария) — 590

2. Сяо Цзяжуисюань (Китай) — 587

3. Виталина Бацарашкина (Россия) — 586

19. Маргарита Черноусова (Россия) — 580