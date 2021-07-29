Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Галашина рассказала, что будет делать после Олимпиады

17:29
Теги:

Российский стрелок Анастасия Галашина рассказала «СЭ», чем займется после Олимпиады. Также спортсменка отказалась комментировать ситуацию с теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом.

— Вот ты взяла медаль, как дальше действовать будешь? Охладишь голову и продолжишь работать, чтобы не потерять себя, возможно.

— Обычно, перечить этот момент, прокрутить, сделать выводы и идти дальше.

— Сейчас стрельбу, возможно, будет большой спрос. Многие захотят отдать своих детей в этот спорт. Как можно еще больше популяризировать этот спорт?

— Очень тяжелый вопрос, на самом деле. Думаю, завлекать всяческими турнирами. На турнирах давать какие-то призы и, думаю, дети подтянуться.

— Ты слышала историю про Даниила Медведева и чилийского журналиста? Что журналист назвал русских обманщиками, так как у нас есть цвет на эмблеме? Какое-то подобное проявление было ли к тебе?

— Нет и вообще мы никак не комментируем подобные вопросы.

24-летняя Галашина на Олимпийских играх в Токио завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

После матча 1/4 финала Игр против Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

35784 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события