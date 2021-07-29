Галашина рассказала, что будет делать после Олимпиады

Российский стрелок Анастасия Галашина рассказала «СЭ», чем займется после Олимпиады. Также спортсменка отказалась комментировать ситуацию с теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом.

— Вот ты взяла медаль, как дальше действовать будешь? Охладишь голову и продолжишь работать, чтобы не потерять себя, возможно.

— Обычно, перечить этот момент, прокрутить, сделать выводы и идти дальше.

— Сейчас стрельбу, возможно, будет большой спрос. Многие захотят отдать своих детей в этот спорт. Как можно еще больше популяризировать этот спорт?

— Очень тяжелый вопрос, на самом деле. Думаю, завлекать всяческими турнирами. На турнирах давать какие-то призы и, думаю, дети подтянуться.

— Ты слышала историю про Даниила Медведева и чилийского журналиста? Что журналист назвал русских обманщиками, так как у нас есть цвет на эмблеме? Какое-то подобное проявление было ли к тебе?

— Нет и вообще мы никак не комментируем подобные вопросы.

24-летняя Галашина на Олимпийских играх в Токио завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

После матча 1/4 финала Игр против Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде».