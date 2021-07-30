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Россиянка Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль Олимпиады в стрельбе

08:29
Виталина Бацарашкина. Фото Reuters
Виталина Бацарашкина. Фото Reuters
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Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль олимпийского турнира по стрельбе из пистолета с 25 метров.

24-летняя россиянка заняла первое место, в финальной перестрелке победив кореянку Ким Миджон. Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяруисюань.

Это уже пятая медаль (2-2-1) российской команды в стрельбе. Ранее Бацарашкина взяла золото в стрельбе из пистолета с 10 м, а также вместе с Артемом Черноусовым завоевала серебро в пистолетном миксте. Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из винтовки на 10 м, а Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу в винтовочном миксте.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Пневматический пистолет, 25 м

Финал

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 38 (4)

2. Ким Минчжи (Корея) — 38 (1)

3. Сяо Цзяжуисюань (Китай) — 29

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события