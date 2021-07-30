Россиянка Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль Олимпиады в стрельбе
Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль олимпийского турнира по стрельбе из пистолета с 25 метров.
24-летняя россиянка заняла первое место, в финальной перестрелке победив кореянку Ким Миджон. Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяруисюань.
Это уже пятая медаль (2-2-1) российской команды в стрельбе. Ранее Бацарашкина взяла золото в стрельбе из пистолета с 10 м, а также вместе с Артемом Черноусовым завоевала серебро в пистолетном миксте. Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из винтовки на 10 м, а Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу в винтовочном миксте.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Пневматический пистолет, 25 м
Финал
1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 38 (4)
2. Ким Минчжи (Корея) — 38 (1)
3. Сяо Цзяжуисюань (Китай) — 29
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