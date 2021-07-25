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Бацарашкина рассказала, как ей удалось завоевать золото в стрельбе на Олимпиаде в Токио

10:33
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Россиянка Виталина Бацарашкина высказалась о победе в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

«Пока не верю, что я олимпийская чемпионка! У меня и в Рио после серебряной медали было такое же непонятное состояние, а здесь еще впереди два старта.

В победу поверила, пожалуй, еще до заключительного выстрела. Краем уха услышала гул трибун, это придало мне дополнительные силы. Поэтому самый главный выстрел сделала ровно и четко. Не знаю, что проще — догонять или все время лидировать. У меня были разные ситуации. Главное — правильно делать свою работу», — приводит слова Бацарашкиной пресс-служба ОКР.

Это первое золото для российских спортсменов на Играх в Токио. 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/tokyo-2020/vitalina-batsarashkina-v-pobedu-poverila-pered-zaklyuchitelnym-vystrelom/

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