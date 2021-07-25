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Олимпийский чемпион по стрельбе — о золоте Бацарашкиной: «В нашем полку прибыло! Она уникальная спортсменка»

11:17
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Олимпийский чемпион 2004 года Михаил Неструев прокомментировал победу россиянки Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на играх в Токио.

«В нашем полку прибыло! Результаты Виталины накануне Олимпиады соответствовали мировому уровню, поэтому была надежда на то, что она будет участницей финала. А дальше уже вопрос психологии и подготовки, но она со всем справилась, Бацарашкина — уникальная спортсменка. Это очень приятно», — сказал Неструев «СЭ».

Также заслуженный мастер спорта России оценил значение золотой медали Бацарашкиной для отечественной стрельбы.

«Радостно, что это состоялось. Наша серия без золотых медалей с 2004 года прервана. Надеюсь, будут еще успехи в оставшихся дисциплинах. Пока из 15 видов программ состоялось только 4, так что у нас есть шансы еще на другие медали. Тогда уже будем по совокупности оценивать результат подготовки сборной. Конечно, хотелось бы увидеть такой же громкий успех, как и в 2004 году», — добавил Неструев.

Бацарашкина принесла России первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

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Сергей Федоров все материалы автора

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