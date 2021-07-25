«Всем назло взяла и победила». Болельщики оценили золото Бацарашкиной в стрельбе на Олимпиаде

Сборная России на второй день проведения Олимпийских Игр в Токио завоевала первую золотую медаль.

Россиянка Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.

Во время выстрела Виталины произошел сбой электроники: система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек. Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала олимпийской чемпионкой.

Болельщики отреагировали на дебютное золото нашей сборной на Играх:

«Неожиданная, но приятная победа последним выстрелом. Вот бы так вчера и была бы вторая золотая у стрелков. Вперёд-только в яблочко!»

«Где вчера случайно убыло, там сегодня прибыло. Удачи!»

«Я заметил у нее медальон ведьмака, +100 к точности, как бы не дисквалифицировали за это)) Молодец, с победой!»

«Это прям жестоко было... шла на медаль, а тут... представитель ROC занимает пятое место, просим покинуть стенд...»

«Нервы мощные, после сбоя электроники уже и не верил что даже третье возьмет, а она всем назло взяла и победила»

«А всё-таки имелось желание у судей поставить НОЛЬ — вот что вытворяют против наших. И это только второй день, убивать будут — думаю, что за форму , которая не понравилась руководству ВАДА»