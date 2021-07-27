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Бацарашкина прокомментировала серебряную медаль в миксте стрельбы на Олимпиаде-2020

07:35
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Российская спортсменка Виталина Бацарашкина поделилась впечатлениями от серебряной медали Олимпиады в миксте стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров.

«Волнение тебя никогда и не покидает, и в какой-то момент ты его уже просто не замечаешь. Надеюсь, этот финал был интересным для зрителей, что они получили удовольствие от нашей борьбы с китайским дуэтом.
В личном финале, пожалуй, было потяжелее. Ведь в нем все ошибки накапливаются, накладываются одна на другую, потому что полученные очки суммируются. Здесь же после каждого выстрела все обнуляется и появляется возможность выровнять ситуацию», — приводит слова Бацарашкиной ОКР.

В финале микста россияне уступили китайцам Пан Вэй и Цзянь Рансинь. Бацарашкина на Олимпиаде-2020 завоевала золотую медаль в одиночном зачете.

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Сергей Разин все материалы автора

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