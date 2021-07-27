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Две российские команды вышли во второй этап квалификации Олимпиады по стрельбе из пневматической винтовки

07:54
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Российские команды вышли во второй этап квалификации олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли четвертое место, Юлия Каримова и Сергей Каменский финишировали на шестой строчке. Также во второй этап вышли Китай, Польша, Корея, Венгрия и две команды США.

Второй этап квалификации пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 08.00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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