Две российские команды вышли во второй этап квалификации Олимпиады по стрельбе из пневматической винтовки
07:54
Российские команды вышли во второй этап квалификации олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли четвертое место, Юлия Каримова и Сергей Каменский финишировали на шестой строчке. Также во второй этап вышли Китай, Польша, Корея, Венгрия и две команды США.
Второй этап квалификации пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 08.00 мск.
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