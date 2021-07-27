Черноусов очень рад серебряной медали на Олимпийских играх

Российский стрелок Артем Черноусов после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх отметил, что они с Виталиной Бацарашкиной все сделали для победы. В финале командного турнира россияне уступили китайцам Пан Вэй и Цзянь Рансинь.

«Не знаю, чего не хватило для победы. Но в одном уверен точно — мы боролись до конца. И это главное. Матч выдался очень напряженным, непредсказуемым. А что касается волнения, то это нормально. Главное, уметь с ним совладать.

Путь на Игры был непростой, но я очень рад завоевать медаль. Коррективы в подготовку к Олимпийским играм внесла травма, полученная в начале года, так что результатом я доволен. Если бы не повреждение, выступать в Токио было бы гораздо проще, но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения", — приводит пресс-служба ОКР слова Черноусова.