Женская олимпийская сборная России по регби изолирована в Японии из-за коронавируса у массажиста

Члены женской сборной России по регби-7 изолированы из-за выявления коронавируса у массажиста команды, сообщает ТАСС.

По информации источника, в данный момент неизвестно, сколько по времени продлится карантин для команды. Сейчас сборная находится в японском городе Мунаката.

20 июня сборная России квалифицировалась на Олимпиаду в Токио. Россия впервые будет представлена в женских соревнованиях по регби-7, в 2016 году команда не смогла пробиться на Игры.