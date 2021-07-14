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Женская олимпийская сборная России по регби изолирована в Японии из-за коронавируса у массажиста

14 июля 2021, 14:12
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Члены женской сборной России по регби-7 изолированы из-за выявления коронавируса у массажиста команды, сообщает ТАСС.

По информации источника, в данный момент неизвестно, сколько по времени продлится карантин для команды. Сейчас сборная находится в японском городе Мунаката.

20 июня сборная России квалифицировалась на Олимпиаду в Токио. Россия впервые будет представлена в женских соревнованиях по регби-7, в 2016 году команда не смогла пробиться на Игры.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11901011

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Иван Торопцев все материалы автора

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