Женская сборная России по регби-7 квалифицировалась на Олимпиаду в Токио

Женская сборная России со счетом 38:0 победила команду Казахстана в полуфинальном матче олимпийской квалификации по регби-7.

До встречи в Токио! ??



Сборная России успешно квалифицировалась на Олимпийские Игры — 2020 в Токио!



Турнир по регби-7 в рамках Олимпийских игр пройдет с 29 по 31 июля ? pic.twitter.com/khMdYSGM3H — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) June 20, 2021

В олимпийской квалификации разыгрывается две путевки на Олимпийские игры в Токио, поэтому финал в турнире не предусмотрен. Во втором полуфинальном матче сыграют команды Франции и Гонконга.

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх пройдет во второй раз. Женская сборная России не смогла пробиться на соревнования в 2016 году.