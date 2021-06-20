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Женская сборная России по регби-7 квалифицировалась на Олимпиаду в Токио

19:40
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Женская сборная России со счетом 38:0 победила команду Казахстана в полуфинальном матче олимпийской квалификации по регби-7.

В олимпийской квалификации разыгрывается две путевки на Олимпийские игры в Токио, поэтому финал в турнире не предусмотрен. Во втором полуфинальном матче сыграют команды Франции и Гонконга.

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх пройдет во второй раз. Женская сборная России не смогла пробиться на соревнования в 2016 году.

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