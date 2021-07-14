В Федерации регби России рассказали о ситуации с изоляцией женской сборной в Японии

Пресс-секретарь Федерации регби России Антон Хализов рассказал о ситуации с изолированными в Японии спортсменками из женской сборной России по регби-7.

«Девушки уже сдали тесты на коронавирус. Если все будет нормально и все результаты окажутся отрицательными, то уже через два дня они приступят к тренировочному процессу и войдут в обычный режим. Таким образом, ближайшие два дня они будут сдавать тесты каждый день. Все сидят по своим номерам, никто не выходит, и еду им приносят прямо в номер. Обычный карантин, как у нас всегда предусмотрено. Даже когда у нас на сборы заезжают, четыре или пять дней команды должны сидеть на карантине. Даже на российских базах такое есть.



Насколько сильно это повлияет на подготовку сборной к Играм? Я не думаю, что сильно повлияет, потому что им только два дня нужно посидеть. Времени до соревнований еще много, и я не думаю, что спортсменки серьезно потеряют кондиции за это время. Так что повлиять на наше выступление на Играх это никак не должно», — приводит «Газета.ru» слова Хализова.

Сегодня, 14 июля стало известно, что женская сборная России по регби-7 ушла на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у массажиста команды. Спортсменки находятся в японском городе Мунаката.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Эти Игры станут вторыми, на которых пройдут соревнования по регби-7. Женская сборная России впервые квалифицировалась на Олимпиаду в этой дисциплине.