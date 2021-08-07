Вера Шиманская: «Федерация очень жестко должна отреагировать на такое судейство»

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка 2000 года Вера Шиманская отреагировала на результат финала Олимпийских игр по художественной гимнастике.

Россиянка Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — четвертой и осталась без медали. Победу одержала израильтянка Линой Ашрам.

«Однозначно их засудили. Протест на результаты был подан и проигнорирован, если вы знаете, — сказала Шиманская корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Дальше должны поступить определенные действия со стороны федерации, нельзя медлить. Это надо было сразу же решать по горячим следам. Видимо, не смогли повлиять на судей. Для меня это удивительно, так как Россия всегда лидировала, занимала первые места. Тут девочка уронила ленту, и каким образом ее выводят на первое место, не понятно. Я считаю, что сейчас федерация очень жестко должна отреагировать на такое судейство, чтобы завтра не произошло тоже самое на групповых упражнениях».

Олимпийская чемпионка оценила выступления сестер Авериных.

«Выступления неплохие. Может, они не были такими уверенными, как в квалификации. Но тут надо понимать, что спортсмен — не робот. Есть доля усталости и выгорания. Он не может в одном и том же ключе исполнить программу», — добавила Шиманская.