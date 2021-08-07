Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга Национальная Медиа Группа и издательского дома «Спорт-Экспресс» Алина Кабаева прокомментировала исход финала личного первенства на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Линой Ашрам из Израиля получила золото и всего на 0,15 балла опередила россиянку Дину Аверину (107,800 против 107,650), несмотря на серьезную ошибку в заключительном упражнении с лентой. Бронзу выиграла Алина Горносько из Белоруссии (102,700), а Арина Аверина осталась четвертой (102,100).

У российской стороны возникли серьезные вопросы по судейству турнира в Токио, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала все произошедшее позором.

— Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта, — сказала Алина Кабаева. — Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами. И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Может быть, через некоторое время появятся мемуары, где об этом будет рассказано с подробностями.

На художественную гимнастику нельзя «повесить» допинг, а значит, и нельзя под этим предлогом притеснять наших спортсменок. Но сегодня нам показали, что это можно сделать с помощью судей. Никогда я не критиковала действия судей. Сегодня другой случай. Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали.

Если это будет повторяться в будущем, то это до основания разрушит олимпийские принципы и олимпийское движение. Потому что интерес к нему как к честному состязанию талантов и характеров будет утрачен. Надеюсь, этого не произойдет. Не получится! Настоящий спорт будет жить до тех пор, пока есть настоящие спортсмены и судьи, пока есть те, кто спорт любит больше, чем политику, себя и свои частные интересы в спорте.

Наши спортсмены умеют переживать несправедливость. Мы верим в них, надеемся и болеем за них. Мы побеждали и будем побеждать дальше!