ОКР отправил запрос Международной федерации гимнастки по судейству на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международную федерацию гимнастики. Он касается судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от федерации», — написал в Instagram глава ОКР Станислав Поздняков.

Линой Ашрам из Израиля выиграла золото личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам четырех видов в финале спортсменка набрала 107,800 балла.

Россиянка Дина Аверина заняла второе место — 107,650 балла. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Бронзу завоевала Алина Горносько из Белоруссии — 102,700.