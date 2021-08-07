ОКР отправил запрос Международной федерации гимнастки по судейству на Олимпиаде
20:26
Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международную федерацию гимнастики. Он касается судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от федерации», — написал в Instagram глава ОКР Станислав Поздняков.
Линой Ашрам из Израиля выиграла золото личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам четырех видов в финале спортсменка набрала 107,800 балла.
Россиянка Дина Аверина заняла второе место — 107,650 балла. Протест российской команды на решение судей был отклонен.
Бронзу завоевала Алина Горносько из Белоруссии — 102,700.
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