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Тренер израильской олимпийской чемпионки Ашрам обвинила россиян в неумении проигрывать

11:27
Линой Ашрам. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Линой Ашрам. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Айелет Зуссман, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам обвинила россиян в неумении проигрывать после победы ее спортсменки на Олимпиаде в Токио.

«Встречалась ли я с тренером сестер Авериных, которые сомневаются в честности победы Линой? Нет. Очень неприятно, когда люди не умеют проигрывать. Впрочем, я виделась с тренером Алины Горносько из Белоруссии, которая заняла третье место. Они протестовали и против победы Алины, потому что Арина Аверина стала только четвертой. Для меня все, кто оказался на подиуме, заслужили свои места», — приводит Ynet слова Зуссман.

На Олимпиаде в Токио Ашрам заняла первое место, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. После соревнований Аверина заявила о несправедливом судействе в финале Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://www.ynet.co.il/laisha/article/r1tbzbzxy

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Иван Торопцев все материалы автора

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