В Госдуме оценили высказывание тренера Линой Ашрам о том, что Россия не умеет достойно проигрывать

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывание Айелет Зуссман, тренера олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, о скандальном судействе на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Ранее Зуссман в интервью израильскому изданию Ynet заявила, что Россия не умеет достойно принимать поражение. И ей жаль, что ситуация сложилась именно таким образом.

«В целом Ашрам то не причем. Об этом говорят все, но на Линой и ее тренера навалился шквал негатива от наших болельщиков, которые персонализируют всю скандальность ситуации с Ашрам. Это тяжело вынести. Допускаю, что это защитная реакция. Линой и тренер не виноваты в этой ситуации. Все негодование должно быть обращено к судьям, а не к девочке. А что Линой должна была сделать? Отдать медаль? Это ничего не изменит, а Аверины и не станут брать медали. Все вопросы к судьям. Наверное, не нравится, что россияне так поддержали свою спортсменку. Но так было бы во всех странах. Любой стране бы не понравилась несправедливость судейства, а не факт того, что другая девочка выиграла», — сказала Журова «СЭ».

На Олимпиаде в Токио Ашрам заняла первое место, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. После соревнований Аверина заявила о несправедливом судействе в финале Олимпиады.

Олимпийские игры в Японии прошли с 23 июля по 8 августа.