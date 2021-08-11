Ирина Винер-Усманова: «Мама не та, кто гладит по головке, а та, кто ставит на пьедестал»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о жестких разговорах с воспитанницами.

«Они называют меня мамой. То, что я говорю резко и жестко, нужно для успеха». И девочки благодарны и все понимают. Мама не та, кто гладит по головке, а та, кто ставит на пьедестал", — сказала Винер-Усманова в эфире matchtv.ru.

7 августа на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) в финале личного многоборья соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золотой медали в личном многоборье на Олимпийских играх.

Олимпиада в Японии прошла с 23 июля по 8 августа.