Россия осталась без личного золота Олимпиады в художественной гимнастике с 1996 года
12:54
Российские гимнастки остались без личного золота Олимпиады в художественной гимнастике впервые за 25 лет.
В последний раз россиянки не выигрывали золото Игр в индивидуальных соревнованиях с 1996 года. Тогда, на Олимпиаде в Атланте Яна Батыршина заняла второе место, а победителем стала Екатерина Серебрянская из Украины.
Сегодня, 7 августа Дина Аверина заняла второе место в финале в индивидуальных соревнованиях, а ее сестра Арина стала четвертой. Золото — у израильтянки Линой Ашрам.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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