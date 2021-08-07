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Россия осталась без личного золота Олимпиады в художественной гимнастике с 1996 года

12:54
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Российские гимнастки остались без личного золота Олимпиады в художественной гимнастике впервые за 25 лет.

В последний раз россиянки не выигрывали золото Игр в индивидуальных соревнованиях с 1996 года. Тогда, на Олимпиаде в Атланте Яна Батыршина заняла второе место, а победителем стала Екатерина Серебрянская из Украины.

Сегодня, 7 августа Дина Аверина заняла второе место в финале в индивидуальных соревнованиях, а ее сестра Арина стала четвертой. Золото — у израильтянки Линой Ашрам.

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Иван Торопцев все материалы автора

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