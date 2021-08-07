«Ариша, ты лучшая!» Мамун закричала на весь зал в финале гимнасток на Олимпиаде
11:56
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун поддержала Арину Аверину после выступления спортсменки с лентой в финале Олимпиады в Токио.
Мамун, комментируя соревнования в эфире Первого канала, спросила у своего коллеги Павла Занозина разрешения крикнуть что-то Авериной и крикнула: «Ариша, ты лучшая!».
Незадолго до этого Мамун заявила: «Аришу обижают судьи».
Арина Аверина завершила выступления в финале турнира по художественной гимнастике, набрав 102,100 балла. Во время заключительного вида российская спортсменка была вынуждена заменить ленту.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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