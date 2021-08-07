«Ариша, ты лучшая!» Мамун закричала на весь зал в финале гимнасток на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун поддержала Арину Аверину после выступления спортсменки с лентой в финале Олимпиады в Токио.

Мамун, комментируя соревнования в эфире Первого канала, спросила у своего коллеги Павла Занозина разрешения крикнуть что-то Авериной и крикнула: «Ариша, ты лучшая!».

Незадолго до этого Мамун заявила: «Аришу обижают судьи».

Арина Аверина завершила выступления в финале турнира по художественной гимнастике, набрав 102,100 балла. Во время заключительного вида российская спортсменка была вынуждена заменить ленту.