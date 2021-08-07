Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

«Ариша, ты лучшая!» Мамун закричала на весь зал в финале гимнасток на Олимпиаде

11:56
Арина Аверина. Фото Reuters
Арина Аверина. Фото Reuters
Теги:

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун поддержала Арину Аверину после выступления спортсменки с лентой в финале Олимпиады в Токио.

Мамун, комментируя соревнования в эфире Первого канала, спросила у своего коллеги Павла Занозина разрешения крикнуть что-то Авериной и крикнула: «Ариша, ты лучшая!».

Незадолго до этого Мамун заявила: «Аришу обижают судьи».

Арина Аверина завершила выступления в финале турнира по художественной гимнастике, набрав 102,100 балла. Во время заключительного вида российская спортсменка была вынуждена заменить ленту.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Садулаев — Снайдер, вольная борьба: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
Потрясающий камбэк в финале Олимпиады. Бразилец вчистую проигрывал, а потом нокаутировал Хижняка
Дина Аверина сенсационно вторая в финале художественной гимнастики на Олимпиаде, израильтянка Ашрам — выиграла золото
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события