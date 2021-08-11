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Израильская гимнастка Ашрам вернулась на родину после победы на Олимпиаде в Токио

11:16
Линой Ашрам. Фото Kohei Maruyama/AFLO/Global Look Press
Линой Ашрам. Фото Kohei Maruyama/AFLO/Global Look Press
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Израильская гимнастка Линой Ашрам вернулась на родину после участия в Олимпиаде в Токио.

Спортсменка приземлилась в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве сегодня, 11 августа, где ее встретили болельщики.

«Это самый невероятный опыт в моей жизни, я запомню это на всю жизнь. Хочу поблагодарить всех, кто пришел встретить нас сегодня. Большое спасибо нашим тренерам, они — огромная часть нашего успеха. Также хочу выразить благодарность медицинскому штабу, который помогал нам на Играх», — приводит sport5.co.il слова Ашрам.

Ашрам выиграла золото в личном многоборье с результатом 107,800 балла, при этом допустив потерю ленты во время выступления с предметом. Дина Аверина стала второй с результатом 107,650 балла. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100).

9 августа израильтянка отреагировала на заявления о несправедливом судействе в финале Олимпиады, а позднее закрыла свой аккаунт в Instagram из-за обилия негативных комментариев.

Дополнительная информация:

https://olympics.sport5.co.il/2020/articles.aspx?FolderID=8662&docID=379758

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Иван Торопцев все материалы автора

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