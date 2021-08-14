Хоркина отреагировала на слова тренера Ашрам о ее уверенности в победе Дины Авериной на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывание Елены Копыленко, тренера олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, о том, ждала ли она победы россиянки Дины Авериной в соревнованиях на Олимпиаде-2020.

«Слова тренера Ашрам нам ни о чем не говорят. Мы все узнаем, когда Международная федерация гимнастики ответит нам на официальный запрос. То, что говорят лично люди — пусть говорят. Изменится ли что-то после ответа из Федерации? По крайней мере, я и многие другие люди, которые болеют и переживают за девочек, хотят знать официальный ответ. Может, мы с вами что-то не понимаем. То, что говорит тренеры, девочки, кто-то еще — это просто мнения. Как это комментировать?» — сказала Хоркина «СЭ».

На Олимпиаде в Токио (Япония) Ашрам заняла первое место, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. После соревнований Аверина заявила о несправедливом судействе в финале Олимпиады.

Олимпийские игры в Японии прошли с 23 июля по 8 августа