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Винер-Усманова отреагировала на слова тренера Ашрам о неумении россиян проигрывать

18:57
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала «СЭ» высказывания Айелет Зуссман, тренера израильской гимнастки Линой Ашрам, о неумении россиян проигрывать.

Линой Ашрам.«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет». Винер-Усманова отвечает тренеру Ашрам

«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки (Линой Ашрам. — Прим. «СЭ») не было ни одной золотой медали: ни на «Гран-при», ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду», — сказала Винер-Усманова.

«То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке, — я очень рада за нее (Алину Горносько. — Прим. «СЭ»). Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов. Я согласна с тренером (Зуссман. — Прим. «СЭ»), что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны находиться на пьедестале», — сказала Винер-Усманова «СЭ».

На Олимпиаде в Токио Ашрам заняла первое место, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. После соревнований Аверина заявила о несправедливом судействе в финале Олимпиады.

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Данил Алешин все материалы автора

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