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Хоркина — о художественной гимнастике: «Девочки — лучшие! Любовь намного важнее золотых медалей»

11:17
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина «СЭ» прокомментировала судейство во время командного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Все мы хотели золото, и его мы заслуживаем, — сказала Хоркина «СЭ». — Сегодня есть прецедент в художественной гимнастике. Мы ждем комментарий по поводу судейства. Сколько живу я на этом свете — уж такого я никогда не видела. Было много случаев в спортивной гимнастике. И со мной бывало. Все это разрушает веру в правду. Веру в «быстрее, выше, сильнее».

В мастерство, красоту, честность. Со вчерашнего дня сердце не успокоилось. Такого просто никто не ожидал. Я даже объяснить словами не могу. Девочкам надо сказать, что на этом жизнь не заканчивается. Им надо беречь нервы и себя. Самое интересное впереди. Девочки — лучшие! Признание и любовь людей намного важнее, чем золото. Закрытия Олимпиады еще не было. Верю, что девочкам вручат вторую золотую медаль. Просто есть надежда. Мне так этого хочется".

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла и стали серебряными призерами Олимпиады. Золотые медали завоевали болгарские спортсменки, замкнули тройку призерок итальянки.

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Артем Бухаев все материалы автора

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