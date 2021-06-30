Владимир Путин: «Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна»

Президент России принял членов олимпийской команды страны в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

В среду после завершения «Прямой линии» Владимир Путин принял российских спортсменов и их тренеров, которые скоро отправляются на Олимпийские игры в Токио. В Кремле собрались представители бокса, волейбола, дзюдо, плавания, прыжков в воду, синхронного плавания, современного пятиборья, спортивной гимнастики, фехтования и художественной гимнастики.

Президент России принял членов олимпийской команды страны в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Фото AFP

«Прежде всего, хотел бы поздравить вас, всех ваших товарищей по команде с включением в состав олимпийской сборной России и, конечно же, пожелать вам успешного выступления на столь долгожданных XXXII летних Олимпийских играх», — отметил глава государства. Вот другие основные тезисы его выступления:

— То, что в таких крайне непростых условиях главный спортивный праздник планеты все же состоится, можно считать победой мировой олимпийской семьи. Несмотря на вынужденные ограничения, другие сложности, спортсмены настроены показать максимальный результат, выступить достойно и порадовать своих болельщиков.

— Рассчитываем, что организаторы Игр в Японии примут все возможные меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей. Прошу всех без исключения членов российской делегации неукоснительно выполнять медицинские требования оргкомитета, а правительство, Федеральное медико-биологическое агентство, Национальный олимпийский комитет — сделать все, чтобы минимизировать риски, связанные с эпидемией, и на заключительном этапе подготовки наших спортсменов, и в ходе соревнований в Японии.

— Особое внимание мы уделим и дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады. Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна. Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру, далеко за пределами своих национальных юрисдикций.

— Мы уверены, что в конце концов правда, добрая воля обязательно возьмут верх. Олимпийское движение всегда отличалось открытостью, равноправием, справедливостью. И мы обязаны сохранить эти высокие ценности для будущих поколений спортсменов. Россия все будет для этого делать вместе с миллионами наших единомышленников в других странах, которые осознают истинную значимость спорта для каждого человека и для всего человечества в целом.

— Спорт продолжает развиваться. У него позитивная, объединяющая повестка. Это видно и по программе предстоящих Игр. В нее вошли такие новые виды спорта, как серфинг, скейтбординг, скалолазание, карате, и все они имеют большую аудиторию.

— Хотел бы отдельно поблагодарить Фонд поддержки олимпийцев России. Помимо системной помощи атлетам, он взял на себя и содействие развитию в нашей стране новых олимпийских видов спорта. Отмечу и вклад фонда в сохранение наших великих спортивных традиций. Мне передали интересное издание фонда — «Антологию российского олимпийского движения». Каждый из вас способен проявить все свое мастерство, силу воли, спортивный азарт и вписать в эту летопись свои имена и свои триумфы. Не сомневаюсь, что они будут. Ждем вас с победой!

В отчетном слове пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что, несмотря на отсутствие в Токио российского флага, болельщики со всего мира знают, какую страну представляют наши спортсмены.

— В нашей команде представлено более 35 различных видов спорта, — напомнила Ромашина. — Мы единая команда, и когда мы едины, то непобедимы. Да, так сложилось, что нам придется выступать без российского триколора, без российского гимна, который мы могли бы громко и дружно петь. Но самое главное, что наши российские болельщики и болельщики со всего мира знают, какую страну мы представляем. Преданность и любовь к нашей стране находятся у нас внутри, и этого у нас точно никто никогда не отнимет.

После встречи с Владимиром Путиным православные олимпийцы отправились на молебен в храм Христа Спасителя. Богослужение возглавил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

По материалам kremlin.ru и ТАСС