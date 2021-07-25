Чешский НОК проводит расследование ситуации с коронавирусным чартером Прага — Токио.

Сборная Чехии на Олимпиаде в Токио теряет спортсменов и тренеров: один за другим представители этой страны выбывают из соревнований из-за положительных тестов на коронавирус. НОК Чехии уже пообещал провести тщательное расследование случившегося, однако на это потребуется время. И совершенно непонятно, скольких участников Игр делегация лишится, пока будет идти разбирательство.

DNS вместо DSQ

Накануне старта Игр чешская волейболистка Маркета Слукова-Науш сдала положительный тест на коронавирус, из-за чего их дуэт с Барборой Херманновой не был допущен к выступлению на турнире по пляжному волейболу. Это первое снятие из-за COVID-19 после начала Олимпиады. Спортсменкам присвоили статус DNS (не стартовали), возможно, решив таким образом несколько поддержать выбывающих из соревнований из-за коронавируса — статус DSQ (дисквалифицированы) куда неприятнее.

Тем не менее, сути произошедшего это не отменяет: Слукова-Науш стала уже шестым членом чешской делегации, заточенным на карантин в Токио. А началось все, как это не печально, с врача делегации Властимила Ворачека, который должен был следить за здоровьем спортсменов, но сам первым сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Японию чартерного рейса Прага — Токио. Как выяснили СМИ, доктор Ворачек не был привит от вируса и, заразившись сам, перезаражал уже несколько человек.

— Конечно, я понимаю, что в мире сейчас происходит множество гораздо более плохих вещей, чем-то, что случилось с нами. Но, честно говоря, в нашем спортивном микромире — в том мире, где мы живем и тренируемся в данный момент — нам с Барборой очень грустно, что путешествие в Токио, которое должно было стать вершиной карьеры, закончилось таким образом, — сокрушается Слукова-Науш.

Виновных ждет серьезное наказание

Кроме Маркеты Слуковой-Науш положительный тест сдал и ее муж Симон Науш, а также еще один игрок в пляжный волейбол Ондржей Перушич. Участие последнего в Играх вместе с его партнером Давидом Швайнером (а их стартовый матч на турнире запланирован на понедельник) пока под вопросом — решение за оргкомитетом Олимпиады. Вообще, пляжный волейбол страдает от коронавируса довольно сильно: ранее положительный тест сдал еще и американец Тэйлор Крэбб, которого в его дуэте сборная США успела оперативно заменить.

Международная федерация волейбола (FIVB) выразила озабоченность количеством случаев заражения коронавирусом среди атлетов на Играх. Ну а чехи, как уже сообщалось, намерены провести тщательное расследование. В официальном заявлении чешского НОК говорится, что особое внимание будет уделено соблюдению мер безопасности на пути в Токио, а так же тому, как каждый из членов делегации отнесся к своим обязанностям. Похоже, виновных ждет серьезное наказание.

Всего в Токио чартерным рейсом из Праги летели 42 человека, из которых 14 — спортсмены. Науш-Слукова и ее партнерша уже сняты с соревнований, Перушич пропустит как минимум первый матч, ранее лишился возможности выступить на Олимпиаде игрок в настольный теннис Павел Сиручек. Под ударом и другие атлеты из Чехии, причем, не только те, что летели этим конкретным рейсом, но которые контактировали с зараженными соотечественника в олимпийской деревне. Видимо, параллельно с медальным зачетом в Токио скоро потребуется еще вести и зачет отстраненных от участия в Играх из-за коронавируса атлетов. И Чехия в нет, видимо, пока в числе лидеров.