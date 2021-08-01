Тренер женской сборной Алексей Алексеев о провале в матче со Швецией, выходе из пике и подсказках Трефилова.

Российские гандболистки приехали в Токио действующими чемпионками, но начали олимпийский турнир с ничьей и поражения. Но две победы над Венгрией и Францией вывели команду в плей-офф. Что помогло девушкам держать удар, о чем просил их штаб и почему следующий матч против Испании будет не менее тяжелым, «СЭ» рассказал главный тренер сборной Алексей Алексеев.

— Матч с Францией вышел очень сложным, но он таким и должен был быть — на кону был выход в плей-офф, — начал Алексеев. — Как отошли после игры? После победы даже усталость приятная, скажем так, в отличие от того, что происходит после поражений. Поэтому все нормально, этот матч уже нужно отложить в сторону. Но оставить эмоциональный заряд на победу.

Дали команде возможность самой пересмотреть весь матч против Швеции

— Начало турнира получилось для команды очень непростым. Что на это повлияло, может, акклиматизация?

— Думаю, она тут ни при чем. Акклиматизация, смена часовых поясов — второстепенные факторы, они накладывают отпечаток, но не являются решающими. Думаю, с Бразилией больше сказалось волнение. Первая игра, которую обязательно надо было выигрывать. Хотя не забывайте, что мы вполне могли и проиграть, в конце отставали на два мяча. Но собрались и сумели сравнять счет. Может, хотя и не хочется об этом думать, мы немного недооценили соперника.

— Тренерский штаб уже разобрался, что случилось в матче со Швецией? Разница «-12» — это многовато.

— Соглашусь, это провал. И его причины до конца еще не понятны ни болельщикам, ни девчонкам. Мы знали, что Швеция хорошо обороняется, в том числе «1 в 1», охотно бежит в контратаки, быстрый центр. Всего этого мы ожидали и теоретически должны были быть готовы. Но именно на этом шведки нас и поймали. Мы извинились перед болельщиками — это был совершенно не наш день, не получилось ничего ни в защите, ни в нападении. Ни одного момента, за который можно было бы зацепиться и попробовать перевернуть игру.

— Что помогло после такого не надломиться, а оттолкнуться от дна, выйти на следующие встречи и начать выигрывать?

— Да, мы в разговорах с командой тоже применяли такое сравнение — наверное, дна уже достигли, дальше терять очки нельзя. Я бы еще сравнил это с положением летчика, готового идти на таран. Для нас игра по олимпийской системе началась уже с третьего тура. Уступаем, и там уже не все зависит от нас самих. Хорошо, что победили Венгрию, этот матч позволил девчонкам немного прийти в себя. И с Францией было видно, что появилась уверенность в собственных силах.

— Душеспасительные беседы с игроками вели?

— Нет, ничего такого не было. Единственное, мы собрали девочек и дали им самостоятельно, без нашего вмешательства посмотреть на большом экране всю игру против Швеции целиком. Без комментариев, чтобы они сами взглянули со стороны. Считаю, это полезно. Хотя я знаю, что они и так просматривают матчи, изучают соперников, анализируют какие-то детали. Гандбол — это игра, и такая подготовка помогает импровизировать на площадке.

— Многие считают, что в неудачных встречах нас подвела прежде всего атака. Согласны?

— Согласен. Хотя это все взаимосвязано. Не пошла игра в нападении — можно выкарабкаться, действуя от обороны. Но у нас и защита тоже не пошла. Что касается атаки, то мне кажется, мы немного отвлеклись от игры в гандбол и занялись комбинациями. А соперники изучили все наши забегания, набегания и другие ходы и нашли противоядие. Поэтому мы просили девушек немного упростить — начать играть именно в гандбол. Они забыли, что у нас в составе есть игроки, способные сделать результат и без сложных комбинаций. Вот против Венгрии и Франции кроме командных действий были уже и индивидуальные. Мы увидели лидеров, которые в любой атаке могут взять игру на себя и без ущерба команде.

Подсказки Трефилова мне не мешают

— Перед отлетом на Игры вы говорили, что не рекомендуете игрокам подолгу сидеть в интернете. Не ужесточали режим после неудач?

— Естественно, общаться с родными мы не запрещаем, это помогает, а не мешает. Запрещать — слишком сурово. Но мы попросили их поменьше публиковать в соцсетях кадры каких-нибудь прогулок по Олимпийской деревне. Когда результата нет, нужно быть скромнее. Нужно было сосредоточиться на игре и отбросить в сторону все околоспортивные вещи.

— Глава федерации Сергей Шишкарев обещал постоянно быть в контакте со сборной, как и вице-президент, бывший главный тренер команды Евгений Трефилов.

— Мы ежедневно встречаемся на тренировках. И за их пределами всегда на связи, обмениваемся сообщениями. Единственное ограничение для них — невозможность заехать в Олимпийскую деревню. А так общение постоянно идет, все хорошо.

— Трефилов во время игр очень активно ведет себя на трибунах. Его подсказки, наверное, невозможно не услышать даже на скамейке?

— Евгения Васильевича уже не переделаешь, поэтому пусть подсказывает. Конечно, его голос хорошо слышно, потому что зрителей-то на трибунах нет, зал большой, акустика хорошая. Не вижу ничего страшного, не думаю, что Трефилов дает какие-то указания наперекор действиям нашего штаба. А девушек это, может, даже мотивирует, хотя об этом лучше спрашивать у них. Мне Евгений Васильевич не мешает.

— Наверняка вы бы предпочли не играть в плей-офф сразу с Норвегией или Нидерландами. Для этого нужно обыгрывать Испанию в заключительном туре.

— Думаю, Испании тоже не хочется выходить из группы с четвертого места, где она может оказаться в случае поражения. Да и вообще, проиграв венгеркам, испанки тоже поставили себя на грань непопадания в плей-офф. Поэтому матч для них будет решающий, и они сделают все для победы. Поэтому в этом матче напряжения будет не меньше, чем с Францией.