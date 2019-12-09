ВАДА опубликовало список санкций к России

Пресс-служба Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) сообщает, что организация единогласно одобрила рекомендацию независимого комитета по рассмотрению соответствия (CRC) о том, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было объявлено не соответствующим Всемирному антидопинговому агентству и Россия была отстранена на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их число вошли 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

Полностью список санкций ВАДА в отношении России — здесь.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R — WADA (@wada_ama) December 9, 2019

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн