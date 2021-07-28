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В олимпийской деревне состоялось чествование чемпионов и призеров российской команды

20:59
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Сегодня в олимпийской деревне состоялось чествование российских чемпионов и призеров Олимпиады в Токио, сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Спортсменов поздравил президент ОКР Станислав Поздняков. Им вручили памятные подарки, в том числе специальные медали и эксклюзивные значки на память об Играх.

Сегодня награды получили А. Галашина, А. Черноусов, В. Бацарашкина, А. Бондарь, В. Минибаев, М. Малютин, И. Гирев, М. Довгалюк, А. Красных, а также их тренеры.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/2213

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события