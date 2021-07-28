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Олимпиада-2020, медальный зачет на 28 июля: Россия осталась на четвертом месте

17:31
Иван Гирев, Мартин Малютин, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Фото Reuters Олимпиада-2020: медальный зачет на 28 июля. Фото «СЭ»
Иван Гирев, Мартин Малютин, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Фото Reuters
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28 июля прошел пятый соревновательный день летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония). По итогам среды сборная России сохранила четвертое место в общекомандном медальном зачете — 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей (всего 23).

Япония лидирует в медальном зачете — 13 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная Китая — 12 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых. На третьей строчке — США (11 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых).

Олимпиада-2020: медальный зачет на 28 июля. Фото "СЭ"
Олимпиада-2020: медальный зачет на 28 июля. Фото «СЭ»

28 июля в составе сборной России медали выиграли медали следующие спортсмены:

Плавание: Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк — серебро в эстафете 4х200 м в/с.

Спортивная гимнастика: Никита Нагорный — бронза в мужском индивидуальном многоборье.

Дзюдо: Мадина Таймазова — бронза в категории до 70 кг (женщины).

Баскетбол 3x3: женская сборная России (Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины, а также Анастасия Логунова) — серебро; мужская сборная России (Кирилл Писклов, Александр Зуев Илья Карпенков и Станислав Шаров) — серебро.

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 28 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

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