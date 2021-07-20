В МОК рассказали, почему приняли решение изменить девиз Олимпийских игр

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, зачем был изменен девиз Игр.

Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее он был таким: «Быстрее, выше, сильнее!» Его утвердил первый Олимпийский конгресс еще в 1894 году.

«Идея слогана заключается в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает как в спорте, так и в обычной жизни. Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, что тоже важно, но и в том, что тебя окружает твоя команда, будь это тренер, семья или врач.

Идея обновления слогана должна показать, что если ты хочешь идти быстрее, то делай это самостоятельно, но если ты хочешь дойти далеко, то идти надо вместе», — приводит слова Адамса ТАСС.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.