Хоркина о новом девизе Олимпийских игр: «Слово «вместе» должно оправдать себя действиями»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала «СЭ» изменения в девизе Олимпийских игр. Теперь к словам «быстрее, выше, сильнее» прибавилось слово «вместе». Изменение было принято на сессии МОК единогласным решением.

«Девиз «Быстрее, выше, сильнее» за всю историю олимпийского движения себя оправдал. Чтобы добавить туда слово «вместе», надо показать, что вся спортивная общественность делает все вместе, чтобы международное олимпийское движение продолжалось и соревнования были честными ко всем. А сегодня мы Олимпиаду ждем не как праздник, постоянно ждем откуда-то удара. Кстати, наших пловцов допустили до Игр — это большая победа. Слово «вместе» должно себя оправдать действиями. Должен быть одинаковый подход ко всем, равноправие. В одной организации должны присутствовать представители всех стран, в том числе России», — поделилась мнением Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой.

Также спортсменка сравнила критику нового девиза с критикой старых фильмов.

«Когда мы смотрим ремейки фильмов из золотой коллекции, мы их критикуем. Так и тут. «Вместе» — слово хорошее. Если вы вкладываете в него смысл, действительно делаете все вместе, может быть, это и неплохо. Время покажет», — добавила Светлана.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.