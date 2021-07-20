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Оргкомитет Олимпиады не исключил отмену Игр в Токио из-за коронавируса

18:15
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Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто высказался о возможной отмене Игр из-за пандемии коронавируса.

«Мы не можем предсказать, как изменится число случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения. Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, мы созовем пятисторонние переговоры снова. На данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует предпринять, когда возникнет такая ситуация», — цитирует Муто Sky Sports.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. За последние сутки организаторы Игр зафиксировали девять новых положительных тестов на коронавирус.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/olympics/news/15234/12359739/tokyo-2020-toshiro-muto-not-ruling-out-11th-hour-cancellation-of-olympics-due-to-covid-19

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