Девиз Олимпийских игр официально изменен

Девиз Олимпийских игр изменен на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио (Япония). Его утвердили единогласно.

Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

Ранее он был таким: «Быстрее, выше, сильнее!» Этот девиз утвердил первый олимпийский конгресс еще в 1894 году.

Новый девиз предложен главой МОК Томасом Бахом.

«Это эпохальное событие», — отметил Бах на сессии МОК.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.