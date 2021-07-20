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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Девиз Олимпийских игр официально изменен

09:57
«Быстрее, выше, сильнее — вместе» — новый девиз Олимпиады. Фото Reuters
«Быстрее, выше, сильнее — вместе» — новый девиз Олимпиады. Фото Reuters
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Девиз Олимпийских игр изменен на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио (Япония). Его утвердили единогласно.

Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

Ранее он был таким: «Быстрее, выше, сильнее!» Этот девиз утвердил первый олимпийский конгресс еще в 1894 году.

Новый девиз предложен главой МОК Томасом Бахом.

«Это эпохальное событие», — отметил Бах на сессии МОК.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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