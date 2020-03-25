Томас Бах: «Никто не предлагал даже рассмотреть вариант отмены Игр-2020»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил журналистам во время телефонной конференции, что ни одна спортивная федерация и ни один спортсмен не призывали рассматривать вариант с отменой Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но во вторник Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

— Мы слушаем спортсменов всегда, слушали сейчас, они важнейшая часть принятия решения, — цитируют «РИА «Новости» Баха. — Во всех консультациях, во всех голосованиях принимают участие представители атлетов, входящие в исполком. После консультаций на прошлой неделе у нас были разговоры со всеми национальными олимпийскими комитетами и федерациями, по итогам у нас было голосование. Мы спросили всех, согласны ли они со стратегией исполкома МОК, в этом анонимном голосовании мы получили поддержку. Мы связались с 200 спортсменами, и не было ни одного голоса, кто бы призывал к отмене Игр. Вопросы были про квалификационные турниры, тренировочные условия, психическое здоровье и другие. Но никто не предлагал даже рассмотреть вариант отмены Игр.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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