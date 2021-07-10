Стало известно количество соревнований со зрителями на Олимпиаде в Токио

Спикер организационного комитета Олимпиады в Токио Такая Маса сообщил, что только 26 соревнований Игр-2020 будут проходить со зрителями. По его словам, остальные 724 спортивных мероприятия зрители не смогут посмотреть вживую.

«Без зрителей будет проведено 724 соревнования, со зрителями — 26», — сказал Маса на экстренно созванном брифинге.

Напомним, что ранее несколько префектур, включая Токио, объявили о том, что не допустят зрителей на соревнования. Об этом объявили префектуры Хоккайдо, Фукусима, Сайтама, Тибе, Канагава и Токио.

В Токио при этом объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Оно продлится и во время Олимпиады — с 12 июля до 22 августа.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но были перенесены на это лето из-за пандемии коронавируса.