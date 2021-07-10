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Олимпийские игры еще в двух префектурах Японии пройдут без зрителей

12:13

Олимпийские соревнования в японской префектуре Хоккайдо и северо-восточной префектуре Фукусима также пройдут без допуска зрителей, информирует пресс-служба оргкомитета «Токио-2020».

Ранее в этих префектурах предполагалось проводить спортивные мероприятия при наполовину заполненных трибунах.

В Хоккайдо пройдут женские матчи по футболу, а в Фукусиме — матчи по бейсболу и софтболу.

Напомним, ранее стало известно, что Олимпийские игры в Токио, а также соревнования в близлежащих префектурах Сайтама, Тибе и Канагава также пройдут без зрителей. В Токио при это объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но были перенесены на это лето из-за пандемии коронавируса.

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