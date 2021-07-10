Российская команда по художественной гимнастике прибудет в Токио 3 августа

Сборная России по художественной гимнастике прилетит в Токио на Олимпийские игры 3 августа. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 8 августа.

«3 августа они приедут в Токио, сейчас едут на тренировки во Владивосток. Будут там жить по токийскому времени, там час разницы, будем тренироваться по токийскому времени», — цитирует ТАСС Винер-Усманову.