Российская команда по художественной гимнастике прибудет в Токио 3 августа
16:41
Сборная России по художественной гимнастике прилетит в Токио на Олимпийские игры 3 августа. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 8 августа.
«3 августа они приедут в Токио, сейчас едут на тренировки во Владивосток. Будут там жить по токийскому времени, там час разницы, будем тренироваться по токийскому времени», — цитирует ТАСС Винер-Усманову.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю